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В Эквадоре есть жертвы среди полицейских и гражданского населения

В Эквадоре появились данные о жертвах среди полицейских и гражданских

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VICENTE GAIBOR DEL PINO/REUTERS

В Эквадоре продолжаются вооруженные столкновения, которые привели к гибели не только полицейских, но и мирных жителей. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.

На данный момент нет информации о пострадавших россиянах, но посольство России в Эквадоре настоятельно рекомендует воздержаться от поездок по территории страны и в целом от посещения ее в настоящее время.

В различных городах Эквадора происходят нападения на полицейские участки, а также поджоги автомобилей, автозаправочных станций и других объектов, что создает серьезную опасность для гражданского населения.

Эквадорская полиция после нападения на телеканал перекрыла улицы Гуаякиля.

Ранее Мексика выдала США сына известного наркобарона.

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