Юрист объяснил, как платить меньше при отключении тепла и горячей воды

В интервью агентству «Прайм» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников сообщил, что отключение тепла и горячей воды нарушает правила и может привести к перерасчету. Жители населенных пунктов, где из-за морозов отключали коммунальные услуги, могут требовать автоматический перерасчет или обратиться в управляющую компанию самостоятельно.

Как говорится в сообщении, основанием для перерасчета может быть низкая температура в помещении (ниже 18-20 градусов Цельсия) или отключение услуг свыше положенного времени. Для зафиксирования этого необходимо пригласить специалиста из УК, который составит акт. Однако, если в квартире установлены индивидуальные счетчики, перерасчет невозможен, так как оплата производится по фактическому потреблению.

Ранее в Северо-Восточном административном округе (СВАО) восстановили теплоснабжение домов, нарушенное из-за возгорания на подстанции.

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