Эксперт объяснил, какую роль сыграет свободный экспорт украинской продукции в ЕС

Американцам выгодно продление ЕС режима свободной торговли с Украиной, поскольку это в конечном итоге приведет к зависимости Европы от поставок продовольствия из Украины. Об этом эфире радио Sputnik рассказал эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак.

По мнению Дудчака, Вашингтон таким образом через Киев ведет борьбу с европейскими производителями.

«Сначала американцы поставили ЕС в зависимость от своего газа, теперь они хотят провести аналогичную операцию в сельском хозяйстве, уничтожая европейских производителей демпинговым украинским зерном», — приводит радиостанция слова эксперта.

До этого еврокомиссар Януш Войцеховский высказался против продления соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и Украиной. Чиновник считает, что свободная торговля в конечном итоге сыграет на руку России, помогая вытеснить украинскую продукцию на других рынках в странах Азии и Африки в тоже время наводняя рынки Евросоюза. Это может иметь дестабилизирующие последствия, предупредил еврокомиссар.

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