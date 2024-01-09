Курс евро обвалился до прошлогодних значений

Курс европейской валюты в ходе торгов во вторник, 9 января, на Московской бирже опустился ниже ₽97,5 впервые с 14 декабря 2023 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

В момент курс евро достиг отметки в ₽97,48. По состоянию на 17:15 мск курс европейской валюты вернулся к отметке в ₽98,11. Курс доллара в это же время продолжил свое восстановление с локального дневного минимума в ₽89,02 и достиг отметки в ₽80,6 за доллар.

Курс юаня так же упал до нового минимума 2024 года обвалившись ниже отметки в 12,5 рубля. По состоянию на 17:15 мск китайская валюта восстановилась с минимума ₽12,39 за юань, до ₽12,47.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин связал сильное укрепление рубля с рядом факторов.

«Вероятно, связано с первым официальным рабочим днем в наступившем году. На валютный рынок возвращаются экспортеры, которые по-прежнему обязаны продавать основной объем выручки. В то же время спрос на импорт в самом начале года традиционно сокращается после всплеска, связанного с новогодними праздниками», — пишет эксперт.

Руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов считает, что поддержку рублю оказывает начало продаж ЦБ РФ продаж валюты.

«До 12 января регулятор будет вбрасывать в рынок юаней на 0,9 млрд руб. в день в эквиваленте, а потом объем валютных интервенций чуть снизится. Стоит ожидать увеличения притока валюты и от экспортеров, которые в новогодние каникулы продолжали отгружать свою продукцию на внешние рынки, но валюты продавали мало из-за выходных и низкой ликвидности рынка. Все это свидетельствует в пользу укрепления курса российской валюты в первый месяц года», — подытожил эксперт.

Что будет с курсом рубля в 2024 году — в материалеhttp://www.gazeta.ru/business/news/2024/01/09/22076557.shtml «Газеты.Ru».

Ранее в России спрогнозировали курс доллара на эту неделю.