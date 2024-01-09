Россиянам могут запретить вывозить золото в чемоданах из страны

Минфин РФ разрабатывает проект постановления правительства, который вводит ограничения на вывоз золота из России физическими лицами. Об этом агентству «Интерфакс» рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев.

По его словам, после введения экспортной пошлины на золото его вывоз физлицами резко вырос и стал способом обойти пошлину.

«Люди повезли в карманах. Зачем платить пошлину 7%, если можно не платить? Распихали по карманам и поехали», — пояснил Моисеев.

В проекте постановления, по словам замминистра, будут установлены фиксированные объемы вывоза золота для физлиц. Конкретные цифры пока не разглашаются. Выход документа ожидается ближе к концу первого квартала 2024 года.

Рост вывоза золота гражданами также спровоцировал всплеск его закупок внутри России. По словам Моисеева, ранее удалось стабилизировать ситуацию благодаря проверке банками законности происхождения средств на покупку золота. Однако после введения экспортной пошлины спрос снова вырос.

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