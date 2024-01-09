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Индийский экспорт может серьезно пострадать из-за ситуации в Красном море

Экспорт Индии может сократиться на $30 млрд из-за стоимости перевозок

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wikimedia

Экспорт Индии по итогам текущего финансового года, завершающегося 31 марта 2024 года, может составить на $30 млрд меньше из-за роста тарифов на контейнерные перевозки, вызванного угрозами нападений йеменских повстанцев-хуситов на суда в Красном море. Об этом сообщает индийская газета Business Standard.

По словам гендиректора центра Сачин Чатурведи, кризис в Красном море «действительно повлияет на торговлю Индии и может привести к ее сокращению на 6,7%, до $30 млрд».

Из-за угроз судоходству индийские экспортеры вынуждены сдерживать отправку около 25% грузов, которые транспортируются транзитом через Красное море в Европу, США, на Ближний Восток и в Африку. Об этом заявил глава Федерации индийских экспортных организаций Аджай Сахай.

По данным экономистов, доставка контейнеров в обход Красного моря увеличивает сроки на несколько недель и поднимает стоимость перевозки 40-футового контейнера с $2 тыс. до $6 тыс.

В середине ноября хуситы пригрозили нанести удары по Израилю и перекрыть судоходство в Красном море из-за эскалации палестино-израильского конфликта.

Ранее в США заявили о начале операции Prosperity Guardian на Ближнем Востоке.

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