Минфин сообщил о снижении средней цены российской нефти Urals в 2023 году

Cредняя цена барреля российской нефти марки Urals в 2023 году упала в 1,2 раза по сравнению с 2022 годом, до $62,99. Об этом Минфин РФ сообщил в своем Telegram-канале.

В январе-декабре 2022 года баррель Urals в среднем стоил $76,09.

По данным министерства, в декабре минувшего года баррель российской нефти вырос в цене в 1,27 раза по сравнению с декабрем 2022 года, до $64,23.

Базовый вариант прогноза социально-экономического развития России на 2023-2025 годы предусматривает постепенное снижение цен на Urals (с $80 за баррель в 2022 году до $65 за баррель в 2025 году).

До этого аналитик банка БКФ Максим Осадчий спрогнозировал, что в конце 2024 года стоимость российской нефти Urals составит около $65 за баррель. Цена барреля эталонной североморской марки Brent к концу этого года будет на уровне $75 за баррель. А разница между ней и Urals сократится примерно до $10, объяснил аналитик.

Ранее страны G7 обязались ужесточить санкции за обход ограничений цен на нефть из РФ.