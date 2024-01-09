Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минфин сообщил о снижении средней цены российской нефти Urals в 2023 году

Минфин РФ: цена барреля нефти Urals в 2023 году упала в 1,2 раза, до $62,99

close
100%
Shutterstock

Cредняя цена барреля российской нефти марки Urals в 2023 году упала в 1,2 раза по сравнению с 2022 годом, до $62,99. Об этом Минфин РФ сообщил в своем Telegram-канале.

В январе-декабре 2022 года баррель Urals в среднем стоил $76,09.

По данным министерства, в декабре минувшего года баррель российской нефти вырос в цене в 1,27 раза по сравнению с декабрем 2022 года, до $64,23.

Базовый вариант прогноза социально-экономического развития России на 2023-2025 годы предусматривает постепенное снижение цен на Urals (с $80 за баррель в 2022 году до $65 за баррель в 2025 году).

До этого аналитик банка БКФ Максим Осадчий спрогнозировал, что в конце 2024 года стоимость российской нефти Urals составит около $65 за баррель. Цена барреля эталонной североморской марки Brent к концу этого года будет на уровне $75 за баррель. А разница между ней и Urals сократится примерно до $10, объяснил аналитик.

Ранее страны G7 обязались ужесточить санкции за обход ограничений цен на нефть из РФ.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами