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Россияне в конце 2023 года чаще ходили в салоны красоты

Россияне в конце 2023 года ходили в салоны красоты на 17% чаще, чем год назад

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Пресс-службы брендов

В октябре-декабре 2023 года россияне на 17% чаще ходили в салоны красоты, чем в октябре-декабре 2022 года. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе ресурса «Чек Индекс» компании «Платформы ОФД».

Медианная цена на услуги салонов красоты за рассматриваемый период вырос на 10%, до 1750 рублей в октябре-декабря 2023 года. При этом на 11% за год увеличилось число покупок косметики (без парфюмерии) в России. Медианная цена на косметику составила 395 рублей в конце 2023 года (плюс 7% за год).

Больше всего из косметики подорожала помада — на 18% за год. Медианная цена на нее составила 311 рублей в конце 2023 года. Помаду в прошлом году покупали на 12% чаще, чем в 2022 году.

Крем для лица подорожал на 4%, медианная цена на него составила 355 рублей. Крем приобретали на 10% чаще в конце 2023 года, чем в конце 2022-го.

Тушь прибавила в цене 6% за год. Ее медианная стоимость в октябре-декабре 2023 года составила 314 рублей. Число покупок увеличилось на 12%.

Эксперты Чек Индекса отметили, что в октябре-декабре — традиционно высокий сезон спроса на beauty-процедуры и товары.

В ноябре «Газета.Ru» рассказала, что лидером по спросу на рынке поддельной косметики оказалась парфюмерия.

Ранее в России предложили провести эксперимент с маркировкой косметики и бытовой химии.

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