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Экс-менеджеры Тинькофф Банка купили банк на Филиппинах

Экс-менеджеры Тинькофф Банка Федоров и Чесаков купили Bank St Rosa

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salmon.ph

Основанный бывшими топ-менеджерами «Тинькофф» финтех-стартап Salmon приобрел филиппинский банк Bank St Rosa. Об этом в интервью РБК сообщил сооснователь Salmon, бывший соруководитель «Тинькофф» Павел Федоров.

Отмечается, что Центральный банк Филиппин выдал разрешение на такую сделку. При этом Федоров не стал называть сумму сделки. Ожидается, что сделку удастся закрыть в течение нескольких недель, а стартап получит 59,7% кредитной организации.

Приобретение лицензированного банка позволит Salmon расширить перечень предоставляемых услуг. Организация сможет привлекать депозиты, выпускать пластиковые дебетовые и кредитные карты, предоставлять средства среднему и малому бизнесу, рассказал Федоров.

В декабре прошлого года стало известно, что холдинг TCS Group, куда входят Тинькофф Банк и страховая компания, намерен провести редомициляцию (одна из форм реорганизации юридического лица, при которой меняются юрисдикция с Кипра на Россию).

Ранее сообщалось, что Тинькофф Банк запретил своим сотрудникам работать из-за рубежа, за исключением трех стран.

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