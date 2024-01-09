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Эксперт рынка жилья не исключил повышения ставок по ипотеке

В России не исключили повышения ставок по ипотеке

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Нельзя исключать дальнейшего повышения ставок по ипотеке российскими банками, заявил доктор экономических наук, профессор, руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.

По словам эксперта, повышение ключевой ставки в первую очередь должно сказаться на обычных, не субсидированных ипотечных кредитах.

Александр Цыганов констатировал, что после повышения ключевой ставки в декабре ряд банков повысили процент по ипотеке, но кто-то удержался и, как считает экономист, сделает это в начале 2024 года.

«В конечном итоге, конечно, любое повышение ключевой ставки приводит к росту кредитных ставок, тем более на фоне повышенных инфляционных ожиданий. На это решение наслаиваются и усиливают воздействие на ипотечный рынок нормативные требования по повышению первого взноса и снижению показателя платеж/доход» — пояснил профессор.

Он назвал эти требования вполне оправданными, пояснив, что они нужны для снижения кредитных рисков.

«Но это в свою очередь понизит доступность ипотечного кредита, в том числе льготного, для части потенциальных покупателей жилья», — добавил Цыганов.

Напомним, в декабре 2023 года Банк России повысил уровень ключевой ставки на один процентный пункт. Ставка поднялась с 15% до 16% годовых.

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