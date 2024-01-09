В России возобновил работу завод Hyundai

Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (Hyundai Motor) в Санкт-Петербурге возобновил работу 9 января. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что предприятие пока работает в одну смену, до завершения обучения персонала и обслуживания оборудования.

В настоящее время на заводе работают 800 человек.

Завод Hyundai работал в Санкт-Петербурге с 2010 года. Его производственные мощности позволяли выпускать 200 тыс. машин в год. В марте 2022 года завод приостановил работу из-за трудностей с поставками комплектующих. В простое находились 2 206 работников завода из 2 537. До этих событий на площадке выпускались автомобили Hyundai Creta и Solaris, а также Kia Rio и Rio X-Line.

В декабре 2023 года стало известно, что компания Hyundai Motor решила продать долю в петербургском заводе российской компании ООО «Арт-Финанс».

При этом, как сообщал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, Hyundai Motor сохраняет за собой обязательства по гарантийному и сервисному обслуживанию автомобилей в России.

Ранее «Авилон» открестился от покупки российского завода Hyundai.