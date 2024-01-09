Стало известно, сколько предпринимателей возьмут кредит в 2024 году

Приоритетной задачей для российских предпринимателей в 2024 году будет увеличение прибыли — так ответили 21,2% респондентов. Это следует из опроса, проведенного Делобанком в конце декабря 2023 года (результаты есть у «Газеты.Ru»). Чтобы выходить на новые рынки, закупать больше востребованных товаров и масштабироваться, нужно финансирование. 13,3% опрошенных ответили, что собираются взять кредит.

Также в будущем году бизнесмены хотят повысить товарооборот — 10,5%, расширить географическое присутствие бизнеса — 10%, и оптимизировать расходы — 7,6%.

Предприниматели понимают, что для уверенного роста нужны новые знания и навыки, поэтому 40% опрошенных планируют посещать различные бизнес-тренинги. Из них 16,4% намерены пройти обучение по ведению и развитию бизнеса, 5% хотят лучше разобраться в тонкостях бухгалтерского учета, налогообложения и правовой сферы. «Прокачивать» навыки в менеджменте и маркетинге будут 4,8% и 4,3% опрошенных, соответственно.

Лишь 9,5% заявили, что не ставят себе конкретных задач на год. Они уже сделали серьезные шаги для роста бизнеса и хотят посмотреть на результаты.

«Современный малый бизнес отличается гибкостью и умеет быстро адаптироваться к изменениям. Растет спрос на банковские сервисы, которые помогают предпринимателям быстро запускать новые проекты. Один из важных критериев для них — это скорость, поэтому в 2024 году важным драйвером роста бизнеса станут цифровые кредитные продукты», — отметила директор Делобанка Ирина Кузьмина.

До этого «Газета.Ru» сообщала, что подавляющее большинство российских компаний — 81,1% — пострадали от ослабления курса рубля в 2023 году.

Ранее представители российского бизнеса назвали свои главные страхи.