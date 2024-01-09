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В бундестаге рассказали, сколько денег ЕС потерял из-за санкций против России

Депутат бундестага Моосдорф: ЕС потерял более €500 млн из-за санкций против РФ

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Евросоюз мог потерять более €500 млн в результате санкций в отношении России. Об этом заявил депутат бундестага Маттиас Моосдорф в интервью газете «Известия».

По его словам, антироссийские санкции затрагивают только западные страны, при этом в самой России «они укрепляют менталитет осажденной крепости».

«Фактические издержки от санкций для ЕС уже, вероятно, превысили €500 млн», — считает Моосдорф

По мнению депутата, нельзя выиграть конфликт с ядерной державой.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Дэниел Шеридан Ферри заявил, что в ЕК следят за соблюдением антироссийских санкций. По его словам, факты обхода антироссийских санкций в Евросоюзе известны, и Еврокомиссия работает круглосуточно, чтобы избегать подобных ситуаций.

До этого сообщалось, что финансовые планы G20 могут ослабить санкции против России.

Ранее Набиуллина назвала самые болезненные санкции против РФ.

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