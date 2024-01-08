Нацбанк Украины готов обсуждать введение финансовых ограничений для уклонистов

Глава национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный заявил в интервью «Зеркалу недели», что регулятор готов обсуждать банковские ограничения для уклонистов, которые предусмотрены в новом законопроекте о мобилизации. Отрывок видео-интервью был опубликованном в Telegram-канале украинского издания.

По его словам, НБУ принял к сведению законопроект. Пышный отметил, что при его проработке в парламенте в регуляторе пройдут дискуссии, обмен мнениями.

«Если потребность возникнет, она, скорее всего, возникнет, мы примем участие в дискуссии. Думаю, она выведет нас на оптимальный вариант решения», — сказал глава НБУ.

До этого зампред комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что изменение закона о мобилизации затронет и уехавших из страны украинцев. По его словам, по украинцам, покинувшим страну, возникает «больше вопросов, чем ответов».

Ранее на Украине предложили провести мобилизацию через лотерею или жеребьевку.