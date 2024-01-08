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Индия и Россия будут развивать сотрудничество в ядерной энергетике

Посол Алипов: Индия и Россия будут развивать сотрудничество в ядерной энергетике

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Depositphotos

Посол Российской Федерации в Индии Денис Алипов заявил, что две страны собираются расширить сотрудничество в ядерной энергетике. Соответствующее заявление он сделал на конференции клуба «Валдай» и фонда Вивекананды, передает ТАСС.

«Мы надеемся продолжить сотрудничество в области ядерной энергетики на других объектах Индии, чтобы расширить ее и предложить ядерные реакторы большей мощности», — сказал дипломат.

По его словам, АЭС «Куданкулам» имеет шесть реакторов по 1000 мегаватт каждый.

«Мы также ведем диалог по малым ядерным реакторам», — указал Алипов.

Он добавил, что это отвечает интересам двух государств.

До этого Россия и Индия подписали соглашения, касающиеся строительства будущих энергоблоков атомной электростанции «Куданкулам».

23 декабря стало известно, что товарооборот России и Индии достиг исторического рекорда. Показатель увеличился до $54,7 млрд по итогам 10 месяцев 2023 года, отмечала индийская таможня. С января по октябрь Индия нарастила импорт российских товаров вдвое — до $51,4 млрд. При этом поставки индийской продукции в РФ выросли в 1,4 раза и составили $3,3 млрд.

Ранее Лавров рассказал о переговорах по военному сотрудничеству с Индией.

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