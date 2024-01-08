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Глава минфина Франции предупредил о самых сложных временах для граждан страны

Глава минфина Ле Мэр: самые сложные времена для французов еще впереди

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Depositphotos

Глава минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил, что самые сложные с экономической точки зрения времена для граждан страны еще впереди. Его цитирует РИА Новости.

По словам министра, Франция должна сэкономить минимум €12 млрд в 2025 году.

«В плане государственных финансов самое сложное нас еще ждет», — сказал он в ежегодном обращении к экономическим субъектам.

Как отметил Ле Мэр, решения, которые французские власти приняли и которые им еще необходимо будет принять, являются очень трудными.

«После прекращения тарифных субсидий из-за взлета цен на энергетику мы выступим с новыми предложениями в ближайшие недели, в особенности в том, что касается пересмотра госрасходов», — добавил он.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что для того, чтобы восстановить экономику Франции, необходимо снять санкции с России.

Ранее экономист предрек крах экономике США и Британии.

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