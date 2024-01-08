Цены на съемное жилье за 2023 год выросли на четверть. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Уточняется, что стоимость аренды однокомнатных квартир выросла на 25,4%, а двухкомнатных — на 24%. Речь при этом идет только о 16 городах миллионниках, Московской и Ленинградской областях.

Причинами такой тенденции назван дефицит предложения вследствие недостаточных темпов вывода жилья на рынок, сохранение тренда на переезд населения в крупные города, возвращение релокантов и развитие туризма. Ожидается, что в ближайшее время ситуация на рынке съемного жилья меняться не будет.

По подсчетам аналитиков компании «Этажи», в крупных городах в конце декабря 2023 года стоимость съема однокомнатной квартиры на месяц в среднем составляла 25,2 тыс. руб., а двухкомнатной — 30,6 тыс. руб. Данные «Циан. Аналитики» еще выше — 27 тыс. руб. в месяц для однокомнатных и 39,5 тыс. руб. для двухкомнатных квартир.

Отмечается резкий рост стоимости съемного жилья в ряде регионов. Так, в Перми и Челябинске за год она поднялась на 50%, в Новосибирске — на 32%.

До этого эксперты назвали причину роста цен на вторичном рынке жилья.

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