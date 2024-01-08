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Лидер КНДР приказал нарастить производство яиц

Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал нарастить производство куриных яиц

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KCNA/Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время посещения новой птицефабрики приказал увеличить производство мяса птицы и куриных яиц. Об этом сообщается на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

«Необходимо постоянно увеличивать производственные мощности, чтобы обеспечить людей гораздо большим количеством куриного мяса и яиц», — приводятся в публикации слова лидера КНДР.

По данным агентства, руководитель Северной Кореи сделал такое заявление 7 января, во время посещения Кванчхонской куроводческой фабрики.

В ЦТАК отметили, что лидер КНДР был инициатором строительства этого предприятия. По версии агентства, птицефабрика «будет вносить весомый вклад в улучшение питания [северокорейского] народа».

Ким Чен Ын остался доволен современным уровнем производства мяса и яиц и его автоматизацией, а также призвал модернизировать остальные хозяйства по примеру новой фабрики. Он заключил, что в 2024 году планируется открыть такое же предприятие в Пхеньяне.

С 1 января в России обнулили пошлину на ввоз куриных яиц, правило действует для объема поставок до 1,2 млрд штук.

Меры будут действовать по 30 июня 2024 года. Ожидается, что в страну будут поставляться яйца в том числе из Турции и Азербайджана. О каких-либо поставках из КНДР пока не сообщалось.

Ранее Ким Чен Ын посетил завод по производству ракетных установок.

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