Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Аналитик рассказал, когда рубль начнет укрепляться

Аналитик Антонов заявил, что после 9 января рубль начнет укрепляться

close
100%
Global Look Press

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что укрепление рубля возможно после официального завершения новогодних праздников и начала новой рабочей недели. Об этом эксперт рассказал в интервью агентству «Прайм».

По словам Антонова, валютные торги в праздничные дни проходят в узком диапазоне на фоне низколиквидного рынка, что привело к незначительным колебаниям рубля на уровне 90-91 за доллар США.

С 9 января, считает аналитик, когда праздники официально завершатся, возможны краткосрочные разнонаправленные движения, в основном в поддержку рубля. В частности, в начале рабочей недели на рынок возвратятся обязанные продавать валютную выручку экспортеры. Банк России в рамках своих операций нарастит продажи валюты. Все это вместе с положительным сальдо торгового баланса и сбалансированной бюджетной политикой поддержит рубль, и поэтому курс снова может опуститься ниже уровня 90 рублей за доллар.

Ранее финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев заявил, что наиболее выгодными вариантами вложений для россиян в 2024 году станут золото и американские доллары.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 16%.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами