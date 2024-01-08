Аналитик рассказал, когда рубль начнет укрепляться

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что укрепление рубля возможно после официального завершения новогодних праздников и начала новой рабочей недели. Об этом эксперт рассказал в интервью агентству «Прайм».

По словам Антонова, валютные торги в праздничные дни проходят в узком диапазоне на фоне низколиквидного рынка, что привело к незначительным колебаниям рубля на уровне 90-91 за доллар США.

С 9 января, считает аналитик, когда праздники официально завершатся, возможны краткосрочные разнонаправленные движения, в основном в поддержку рубля. В частности, в начале рабочей недели на рынок возвратятся обязанные продавать валютную выручку экспортеры. Банк России в рамках своих операций нарастит продажи валюты. Все это вместе с положительным сальдо торгового баланса и сбалансированной бюджетной политикой поддержит рубль, и поэтому курс снова может опуститься ниже уровня 90 рублей за доллар.

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