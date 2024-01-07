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Морозы привели к дефициту курицы в «Пятерочке» и «Перекрестке»

Дефицит курицы в «Пятерочке» связан с проблемами в поставках из-за морозов

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Freepik.com

Дефицит куриного мяса в сетях «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» в ряде регионов России связан с задержкой поставок. Об этом сообщает РБК.

Речь в частности идет о супермаркетах Самары, Екатеринбурга, Челябинска и других городов.

«В первые дни 2024 года в некоторых регионах России были задержки поставок охлажденной птицы, в том числе из-за сильнейших снегопадов или морозов», — заявили в пресс-службе владельца магазинов X5 Group.

Там отметили, что стараются сделать все возможное, чтобы довезти недостающий товар в магазины.

До этого глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев говорил, что цены на яйца в России начнут снижаться после Нового года, когда в стране смогут «догнать возросшие потребности». По его словам, главная причина повышения цен заключается в значительном росте спроса на мясо курицы и яйцо. Он отмечал, что куриное мясо в свою очередь уже начало дешеветь. 3 января сообщалось, что Турция поставила в Россию первую партию яиц в количестве более 316 тысяч штук.

Ранее эксперты предупредили об опасности мытья курицы.

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