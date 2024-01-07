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Финансовые планы G20 могут ослабить санкции против России

FT: план G20 по ускорению международных платежей ослабит санкции против России

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Dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Планы «Большой двадцатки» (G20) по ускорению международных платежей могут привести к ослаблению санкций в отношении России, пишет британская газета Financial Times.

В публикации говорится, что ускорение международных платежей может привести к финансовым преступлениям, а также ослабить наблюдение за соблюдением антироссийских и других санкций.

Помимо этого, журналисты отметили, что план G20 не предусматривает блокировку транзакций в режиме реального времени, а это приведет к нарушению обязательных требований для многих санкционных программ Соединенных Штатов.

До этого глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Греция помогает обойти санкции в вопросе поставок российской нефти в страны Европейского союза.

С 1 января 2024 года вступил в силу запрет стран G7 (США, Канада, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Япония) на импорт непромышленных природных алмазов, искусственных алмазов и ювелирных изделий, содержащих алмазы, в страны Евросоюза из Российской Федерации. О соответствующем решении, направленном на ослабление экономики России, G7 объявила в декабре 2023 года.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отпустить пленных бойцов ВСУ за снятие санкций с его семьи.

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