Китай накажет пять американских компаний за поставки оружия Тайваню

Китай введет санкции против пяти американских компаний. По данным МИД КНР, они поставляли оружие Тайваню, передает ТАСС.

«Китай решил ввести санкции в отношении компаний BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat и Data Link Solutions», — сообщили в ведомстве.

Санкции предполагают заморозку активов этих компаний, в том числе недвижимости в Китае, а также запрет на сделки с ними для частных лиц и организаций.

«Мы настаиваем, чтобы американская сторона придерживалась принципа «одного Китая» и положений трех совместных коммюнике Китая и США», — подчеркивается в заявлении МИД КНР.

До этого Тайвань отследил 13 воздушных судов и пять кораблей КНР вблизи острова.

31 декабря председатель КНР Си Цзиньпин назвал воссоединение Китая с Тайванем исторической необходимостью. После этих слов президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что мир с Китаем должен основываться на достоинстве.

Ранее в КНР высказались о военных поставках США Тайваню.