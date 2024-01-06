Россияне в прошлом году стали лидерами по созданию компаний в Анталье

Россияне в 2023 году зарегистрировали в Анталье 255 компаний, превысив число регистраций граждан других стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой данные Торговой палаты Антальи.

Всего в 2023 году в Анталье была зарегистрирована 791 компания с участием иностранцев. По данным Торговой палаты города, 83 компании в прошлом году были зарегистрированы гражданами Германии, 64 — Ирана, 53 —Украины, 42 — Азербайджана.

Основные сферы деятельности — строительство, информационные технологии, а также сфера общественного питания и развлечения.

В ноябре сообщалось, что в Турции запретили сдавать жилье туристам без разрешения властей. Новое правило будет распространяться только на жилье, которое сдается в аренду на срок до 100 дней. Разрешение на аренду жилья будет выдавать министерство культуры и туризма, в том числе через канцелярию региональной администрации. При этом перед входом в предлагаемое в аренду жилье будет помещаться специальная табличка.

Ранее стало известно число туристов, посетивших Крым в прошлом году.