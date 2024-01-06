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Прирост наличных у россиян по итогам года составил почти 2 трлн рублей

ЦБ зафиксировал прирост наличных у россиян по итогам года в 1,9 трлн рублей

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Мария Девахина/РИА Новости

Прирост наличных средств у россиян по итогам 2023 года составил почти 2 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ.

По состоянию на 1 декабря объем наличных денег в обращении достиг 17,91 трлн. С января по ноябрь 2023 года остатки наличных на руках у населения выросли на 1,56 триллиона рублей, или 9,6%. По данным на 28 декабря объем наличных у россиян увеличился еще на 374,7 млрд рублей. Таким образом, почти за год сумма превысила 1,9 трлн рублей. В 2022 году прирост составлял 2,28 трлн рублей.

Ранее стало известно, что с 1 января Центробанк РФ ужесточит лимиты по потребкредитам и микрозаймам для россиян, у которых от 50% до 80% доходов уходит на погашение долгов. Отмечается, что теперь граждане с долговой нагрузкой от 50% до 80% смогут получать 25% вместо 30% от всех потребительских кредитов и 10% вместо 20% выдач «кредиток».

Ранее стало известно, что ЦБ РФ почти полтора года не отзывал у банков лицензии.

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