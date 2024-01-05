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Иран повысил цены на нефть для Китая и сократил поставки

Reuters: Иран повысил цены на нефть для Китая и уменьшил поставки

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Charlie Riedel/AP

В последние месяцы Иран стал придерживаться политики повышения цен на нефть для китайских покупателей, что мешает торговле двух стран. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники на заводах нефтепереработки.

Отмечается, что на фоне роста цен снизились поставки иранской нефти в КНР. Если в октябре 2023-го Пекин закупал у Тегерана 1,53 млн баррелей в сутки, то в декабре объем сократился до 1,18 млн.

Как объяснили журналистам на НПЗ, в данный момент ситуация выглядит тупиковой, и неясно, согласится ли китайская сторона принять новую цену.

До этого Al Jazeera сообщила, что попытка Запада ослабить Россию санкциями на нефть полностью провалилась. Как сообщает Киевская школа экономики (КШЭ), которая отслеживает продажу российской нефти, в 2022 году РФ заработала на ней рекордные $218 млрд, при этом около половины экспорта поставлялось в Европу.

В текущем году, по расчетам КШЭ, нефтяные доходы России составят $178 млрд, а в 2024 году могут достичь $200 млрд. То есть, снижение можно назвать незначительным, несмотря на потерю европейского рынка.

Ранее в России назвали Индию и Китай основными партнерами по поставкам нефти и нефтепродуктов.

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