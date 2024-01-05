Финляндия планирует запретить импорт российского СПГ в следующем году

Финляндия может запретить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) с начала 2025 года, в этом году будут подготовлены законодательные решения. Об этом сообщил министр охраны окружающей среды и климата Финляндии Кай Мюккянен газете Helsingin Sanomat.

«Я не хочу обещать какую-то конкретную дату, но, надеюсь, в следующем году мы окажемся в такой ситуации, когда запрет вступит в силу», — сказал Мюккянен.

Финская госкомпания Gasum продолжает импортировать СПГ из России. В компании объясняют это договорными обязательствами. На сайте компании говорится, что у нее есть долгосрочный договор о закупках с российской компанией «Газпром», который обязывает ее совершать минимальные закупки.

В декабре страны-члены ЕС и Европарламент согласовали реформу, которая позволяет государствам-членам запретить импорт российского и белорусского трубопроводного газа и СПГ по соображениям безопасности. Ожидается, что постановление вступит в силу весной. После этого правительство Финляндии может представить свое предложение по запрету импорта. По мнению Мюкканена, запрет должен быть тщательно подготовлен. По новым правилам правительство той или иной страны должно будет проконсультироваться с Еврокомиссией насчет запрета импорта СПГ и принять во внимание опасения, которые могут возникнуть у соседних государств. Запрет может быть установлен только на ограниченный период времени.

В декабре сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Европы упали до 94,39%.

Ранее Еврокомиссия объявила о планах отказаться от российского газа к концу десятилетия.