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Цукерберг продал акции Meta* на $428 млн

Bloomberg: Марк Цукерберг за два месяца продал акции Meta на $428 млн

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Global Look Press

Бизнесмен Марк Цукерберг за два месяца избавился от акций своей компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) на $428 млн на фоне роста стоимости этих акций почти в два раза (на 194%). Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Всего с 1 ноября 2022 года Цукерберг продал около 1,28 млн акций Meta. Перед этим он не выставлял их на продажу с 1 ноября 2021 года, то есть два года.

В феврале 2022 года стоимость акций Meta упала с $300 до $200 за бумагу, а в октябре 2022 года она упала до минимальных значений — ниже $100 за штуку. Однако затем стоимость этих акций почти непрерывно росла в течение года и в декабре 2023 года достигла рекордного уровня в $344 за штуку.

До этого Цукерберг попал в больницу с порванной во время спарринга крестообразной связкой.

Ранее Цукерберг начал строительство комплекса зданий с бункерами на Гавайях.

*  признана в России экстремистской и запрещена
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