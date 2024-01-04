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В парламенте Франции возмутились решением Запада против России

Депутат Дюпон-Эньян: санкции против алмазов из РФ разрушают западные экономики

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Shutterstock

Страны Запада разрушают собственные экономики, вводя санкции в отношении России. Об этом в соцсети X (бывший Twitter) заявил депутат французского парламента, лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

По его словам, «в промежутке между отрицанием и безумием» Европейский союз и «Большая семерка» принимают решение о 12-м пакете антироссийских санкций, на этот раз против алмазов из РФ.

«Мы разрушаем наши экономики, чтобы финансировать бесконечный конфликт», — добавил парламентарий.

С 1 января 2024 года вступил в силу запрет стран G7 (США, Канада, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Япония) на импорт непромышленных природных алмазов, искусственных алмазов и ювелирных изделий, содержащих алмазы, в страны Евросоюза из Российской Федерации. О соответствующем решении, направленном на ослабление экономики России, G7 объявила в декабре 2023 года.

Также с 1 марта 2024 года страны «Большой семерки» ограничат ввоз российских алмазов от 1 карата, которые были обработаны в третьих странах. При этом механизм проверки и сертификации необработанных алмазов в целях укрепления указанных мер намерены создать к 1 сентября 2024 года.

Ранее Путин назвал санкции против России безумными и бездумными.

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