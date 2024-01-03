Компании из структуры «Русь-Ойл» перешли под контроль государства

Несколько нефтяных компаний холдинга «Русь-Ойл» перешли под контроль государства. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на записи в ЕГРЮЛ от 27 декабря.

Отмечается, что самым крупным активом, перешедшим в собственность Росимущества, стало ООО «Компания Полярное сияние». Компания контролирует лицензирование добычи углеводородов на пяти месторождениях в Ненецком автономном округе.

Также теперь государство контролирует ООО «Майорское», его материнское ООО «Компания «Газ и нефть», ООО «Ай-Курусский», ООО «Хортица» и ООО «Восточно-Таловый».

В 2023 году Замоскворецкий районный суд Москвы признал бизнесмена Алексея Хотина, владеющего холдингом «Русь-Ойл», виновным в уклонении от уплаты налогов и постановил взыскать с него 192 млрд рублей в пользу государства.

До этого РБК писал, что ключевые активы компании KR Properties миллиардера Александра Клячина передадут государству.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.