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Цены на нефть рекордно упали

Биржевые цены на нефть марки Brent потеряли почти 10% с начала 2023 года

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Charlie Riedel/AP

Стоимость нефти эталонной североморской марки Brent нефти с поставкой в марте упала ниже $76 за баррель впервые с 18 декабря прошлого года, свидетельствуют данные лондонской торгов ICE.

Согласно данным площадки, цена нефти Brent унизилась на 1,56% и достигла $75,88 за баррель.

В то же время фьючерс на нефть американском марки WTI с поставкой в феврале опустился на 3,26% и составил $70,4 за баррель.

Накануне Нового года агентство Bloomberg писало, за 2023 год цена барреля марки Brent упала почти на 10%. Стоимость котировок показала максимальное годовое падение со времен пандемии коронавируса. Аналитики назвали две главные причины такой динамики стоимости нефтяных котировок. Первая — риски заметного увеличения объемов добычи топлива в странах, которые не входят в состав ОПЕК на фоне замедления спроса на нефть в мире. Вторая — выход Анголы из состава ОПЕК, так как сразу после этого нефтяные котировки пошли вниз.

Ранее экономист спрогнозировал цены на нефть в рамках сокращений ее добычи ОПЕК+.

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