В Киеве заявили, что Запад в 2023 году в три раза сократил поддержку Украины

Глава министерства финансов Украины Сергей Марченко заявил, что страны Запада в три раза уменьшили помощь Киеву. Об этом чиновник написал на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Марченко, в прошлом году западные страны передали Украине $42,5 млрд. Это, подчеркнул министр, составляет лишь третью часть от выплаченных в 2022 году более $120 млрд.

Марченко отметил, что из привлеченных на бюджетные нужды Украины $42,5 млрд 25% составила грантовая поддержка.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании рассматривают возможность продлить конфликт на Украине как минимум еще на один год.

До этого сообщалось, что жители Амстердама потребовали прекратить поставлять оружие Украине.

31 декабря премьер-министр Великобритании Риши Сунак не стал упоминать Украину в своем новогоднем обращении. При этом в прошлом году Украина упоминалась в новогоднем обращении Сунака. Тогда он обещал Киеву помощь, несмотря на экономические трудности.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.