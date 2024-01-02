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Болгарские таможенники провели проверку складов предприятия «Лукойл нефтохим Бургас»

Болгарская таможня проверила более 50 складов завода «Лукойл нефтохим Бургас»

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Sergei Karpukhin/Reuters

Болгарская таможня 1 января из-за вступления в силу запрета на экспорт некоторых нефтепродуктов, произведенных предприятием «Лукойл нефтохим Бургас», провела проверку его складов. Об этом сообщается на сайте таможенной службы Болгарии.

В проверочных мероприятиях приняли участие около 150 таможенников из контрольного, акцизного и следственного подразделений. Всего было проверено более 50 складов.

Как было заявлено, основной целью проверок является инвентаризация имеющихся количеств российской сырой нефти и произведенных из нее нефтепродуктов, подпадающих под действие ограничительных мер.

Ранее сообщалось о заявлении «Лукойла» о возможной продаже своего бизнеса в Болгарии. Компания объяснила пересмотр своей стратегии следствием принятия государственными органами Болгарии дискриминационных законов в отношении завода «Лукойла».

Ранее глава Сербии Вучич рассказал о поиске альтернативы топливу из России.

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