Россия выдержала санкционное давление со стороны Запада. К такому выводу пришел обозреватель Myśl Polska Анджей Щесняк.
«Удар Запада по российской экономике был мощным и мог сбить с ног крупнейшего игрока», — отметил аналитик.
По словам Щесняка, российская экономика оказалась устойчивой к рестрикциям. Обозреватель издания подчеркнул, что побеждает не тот, кто наносит сильные удары, а тот, кто «выдержит дольше всех».
Эксперт обратил внимание, что «попытка нокаута» провалилась. Он предупредил, что Запад продолжит «глобальную экономическую войну».
В конце декабря в России заявили о переходе к новой экономике Союзного государства (СГ) с Белоруссией. Об этом сообщил посол РФ в Минске Борис Грызлов в своем новогоднем обращении. По его мнению, в уходящем году произошла важная смена парадигмы развития интеграции двух стран.
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