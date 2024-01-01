Россия выдержала санкционное давление со стороны Запада. К такому выводу пришел обозреватель Myśl Polska Анджей Щесняк.

«Удар Запада по российской экономике был мощным и мог сбить с ног крупнейшего игрока», — отметил аналитик.

По словам Щесняка, российская экономика оказалась устойчивой к рестрикциям. Обозреватель издания подчеркнул, что побеждает не тот, кто наносит сильные удары, а тот, кто «выдержит дольше всех».

Эксперт обратил внимание, что «попытка нокаута» провалилась. Он предупредил, что Запад продолжит «глобальную экономическую войну».

В конце декабря в России заявили о переходе к новой экономике Союзного государства (СГ) с Белоруссией. Об этом сообщил посол РФ в Минске Борис Грызлов в своем новогоднем обращении. По его мнению, в уходящем году произошла важная смена парадигмы развития интеграции двух стран.

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