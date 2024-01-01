Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В 2023 году в мире умер 21 миллиардер

Forbes: в 2023 году умер 21 миллиардер, половина из них были старше 90 лет

close
100%
Andrew Medichini/AP

В минувшем году умер 21 миллиардер из списка Forbes. Об этом сообщило издание.

Девять из этих миллиардеров были гражданами США, трое скончались в Индии, двое — в Малайзии. Из 21 умершего только одна женщина — соучредитель фармацевтической компании WuXi App в Китае Tec Чжао Нин. Она умерла в возрасте 56 лет, поскольку последние 20 лет боролась с раком.

В 2023 году скончался также известный египетский миллиардер Мохаммед Аль-Файед — отец возлюбленного принцессы Дианы Доди Аль-Файеда, ему было 94 года. Он владел отелем Ritz в Париже, а в прошлом — лондонским универмагом Harrods и футбольным клубом «Фулхэм».

Старейшими из скончавшихся миллиардеров стали Билли Джо «Ред» Маккомбс (95 лет) — владелец сети автодилеров, основатель радиостанции Clear Channel (нынешняя iHeartMedia), а также вице-председатель и акционер компании Berkshire Hathaway инвестора-миллиардера Уоррена Баффетта Чарльз Мангер (99 лет).

Среди умерших в 2023 году миллиардеров также были американский музыкант и бизнесмен Джимми Баффет; бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони; сооснователь Intel Гордон Мур; независимый директор крупнейшей в Индии компании по производству красок Asian Paints Ltd Ашван Дани (самый богатый из списка, его состояние составляло $8 млрд) и т.д.

Ранее попавший под санкции миллиардер Авен заявил, что не знает, как выжить в Лондоне.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами