В 2023 году в мире умер 21 миллиардер

В минувшем году умер 21 миллиардер из списка Forbes. Об этом сообщило издание.

Девять из этих миллиардеров были гражданами США, трое скончались в Индии, двое — в Малайзии. Из 21 умершего только одна женщина — соучредитель фармацевтической компании WuXi App в Китае Tec Чжао Нин. Она умерла в возрасте 56 лет, поскольку последние 20 лет боролась с раком.

В 2023 году скончался также известный египетский миллиардер Мохаммед Аль-Файед — отец возлюбленного принцессы Дианы Доди Аль-Файеда, ему было 94 года. Он владел отелем Ritz в Париже, а в прошлом — лондонским универмагом Harrods и футбольным клубом «Фулхэм».

Старейшими из скончавшихся миллиардеров стали Билли Джо «Ред» Маккомбс (95 лет) — владелец сети автодилеров, основатель радиостанции Clear Channel (нынешняя iHeartMedia), а также вице-председатель и акционер компании Berkshire Hathaway инвестора-миллиардера Уоррена Баффетта Чарльз Мангер (99 лет).

Среди умерших в 2023 году миллиардеров также были американский музыкант и бизнесмен Джимми Баффет; бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони; сооснователь Intel Гордон Мур; независимый директор крупнейшей в Индии компании по производству красок Asian Paints Ltd Ашван Дани (самый богатый из списка, его состояние составляло $8 млрд) и т.д.

Ранее попавший под санкции миллиардер Авен заявил, что не знает, как выжить в Лондоне.