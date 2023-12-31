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Евро назвали инструментом суверенитета Европы

Лагард отметила роль евро в самостоятельности ЕС в неспокойном мире

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Yves Herman/Reuters

Выпуск евро дал Европе большую самостоятельность в неспокойном мире. Такое мнение выразила председатель ЕЦБ Кристин Лагард в статье, размещенной на сайте Европейского центрального банка.

По словам Лагард, евро помогает Европе оставаться самостоятельной в условиях геополитической напряженности и других вызовов.

«Это облегчило жизнь гражданам Европы, которые могут легко сравнивать цены, торговать и путешествовать. Это дало нам стабильность, защитив экономический рост и рабочие места в условиях серии кризисов», — сказала Лагард.

В статье отмечается, что еврозона за 25 лет выросла с 11 до 20 стран-участниц. Это упростило торговлю, поездки и сравнение цен для 350 млн европейцев. Кроме того, евро обеспечило ЕС стабильность и защиту роста на фоне череды кризисов, несмотря на предсказания экспертов о его распаде.

В статье также призывают сохранить способность ЕС к решительным действиям на фоне расширения объединения.

В начале ноября глава ЕЦБ назвала сроки возвращения инфляции в норму.

Ранее ведущие экономисты спрогнозировали затяжной период высоких процентных ставок в ЕС.

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