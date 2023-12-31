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Разработчик нейросети ChatGPT нарастил доходы

Доход компании OpenAI от ChatGPT достиг $1,6 млрд по итогам года

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Shutterstock

Американская компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, увеличила свой доход в годовом выражении до $1,6 млрд. Это на 23% выше октябрьской оценки в $1,3 млрд, сообщает The Information.

По данным издания, рост доходов OpenAI обусловлен увеличением продаж ChatGPT другим компаниям. За счет этого ей удалось поднять показатель с $1,3 млрд в середине октября до $1,6 млрд по итогам года.

Издание отмечает, что ранее в декабре Bloomberg сообщал о ведущихся OpenAI переговорах о привлечении новых инвестиций. Предполагаемая оценка компании при этом должна составить не менее $100 млрд. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года. За первую неделю он привлек более 1 млн пользователей.

Сооснователем OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позднее разорвал отношения со стартапом.

До этого одна из крупнейших газет США подала в суд на создателей ChatGPT из-за авторских прав.

Ранее эксперт рассказал, что ИИ кардинально изменит мировую экономику.

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