Банк выяснил, сколько россияне платили за коммунальные услуги в конце 2023 года

В октябре – декабре 2023 года средний чек россиян за коммунальные услуги составил 4140 рублей и приблизился к показателям января. Об этом говорится в исследовании банка «Русский стандарт», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Первые три квартала 2023 года средний чек за коммунальные услуги планомерно снижался. Так, в январе — марте он был на уровне 4165 рублей, в апреле — июне – 4100 рублей, а в июле — сентябре – 3987 рублей. При этом с наступлением холодов, на фоне старта отопительного сезона в четвертом квартале средняя сумма одного платежа снова начала возвращаться к показателям начала 2023 года и составила 4140 рублей.

Средний чек платежа за ЖКУ в Москве в 2023 году оказался выше, чем в Санкт-Петербурге – 4203 рубля против 3223 рублей соответственно.

В тройку лидеров по снижению среднего чека вошли Ярославль (показатель снизился с 3252 рублей в 2022 году до 2749 рублей в 2023-м), Пенза (с 852 рублей в 2022 году до 728 рублей в 2023-м) и Пермь. Там средний чек за коммуналку уменьшился с 1877 рублей в 2022 году до 1608 рублей в 2023 году.

«Снижение в статистике средних чеков за коммунальные услуги можно объяснить в том числе и тем, что во многих российских регионах каждая коммунальная услуга нередко оплачивается по отдельной квитанции от поставщика, а не в рамках единого платежного документа. Фиксируется тренд на рост таких платежей на небольшие суммы: отдельно за газ, свет, воду», — прокомментировали в пресс-службе банка.

Банк провел исследование в декабре 2023 года на основе операций клиентов по всей России.

Ранее тарифы на ЖКУ в новогодние праздники предложили снизить.