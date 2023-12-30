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Россиян предупредили об атаках финансовых мошенников после каникул

В F.A.C.C.T исключили резкое падение атак мошенников на россиян после каникул

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«Газета.Ru»

После новогодних каникул количество скам-атак и мошеннических ресурсов может сократиться, но вряд ли существенно. Финансовые аферисты, скорее всего, просто переключатся на другие схемы обмана, поменяют шаблоны и уберут новогоднюю тематику. Такой прогноз «Газете.Ru» дал ведущий специалист департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров.

«Мошенники продолжат в рамках партнерских программ создавать страницы с фейковыми розыгрышами-коробочками и другими темами, а также фишинговые ресурсы билетных сервисов, кино для желающих провести вечер в театре или пойти на свидание с новой знакомой из сети. Тем более, что не за горами 14 февраля, 23 февраля и 8 марта», — пояснил Егоров.

Он ожидает, что в целом в 2024 году финансовые аферисты будут проявлять больше активности, чем в 2023 году.

Накануне вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов предупредил россиян о всплеске финансового мошенничества перед Новым годом на фоне предпраздничной суеты.

Ранее ЦБ назвал «Газете.Ru» четыре схемы мошенников для кражи денег россиян перед Новым годом.

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