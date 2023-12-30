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Правительство продлило запрет на вывоз риса и рисовой крупы

Правительство продлило запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 30 июня 2024 года

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Shutterstock

правительство России продлило временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 30 июня 2024 года. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Уточняется, что запрет не коснется стран-членов Евразийского экономического союза, Южной Осетии и Абхазии. Рис и рисовую крупу также можно будет отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок.

В сообщении отмечается, что такое решение было принято для поддержания стабильности на внутреннем рынке. Еще одним постановлением правительство установило тарифные квоты на беспошлинный вывоз из новых регионов России зерновых культур, подсолнечного масла и подсолнечного шрота.

Квоты на беспошлинный вывоз зерновых из новых регионов РФ будут действовать до 31 декабря 2024 года.

В июле правительство временно запретило вывоз риса и рисовой крупы из России.

Позднее Минсельхоз России предложил продлить запрет на вывоз риса из страны до конца июня 2024 года.

В конце августа в России был продлен до конца года запрет на экспорт семян рапса.

Ранее стоимость риса подскочила до 15-летнего максимума.

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