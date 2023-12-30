Аналитик предрек снижение спроса на потребкредиты в России в начале 2024 года

В начале 2024 года спрос россиян на потребкредиты упадет. Такой прогноз «Газете.Ru» дал независимый финансовый аналитик Борис Ушерович.

Он пояснил, что ставки по потребкредитам вряд ли снизятся после недавнего повышения ключевой ставки ЦБ РФ.

«В течение этого года, несмотря на постоянно ужесточающуюся денежно-кредитную политику, интерес россиян к потребкредитам не только не снизился – но даже несколько вырос. Общая долговая нагрузка граждан за год превысила 30 трлн рублей. В условиях экономической неопределенности люди больше склонны совершать иррациональные действия. Однако выросло и количество должников – проблемы с выплатами есть у 21 млн человек. С учетом всего этого я ожидаю охлаждение в начале 2024 года интереса к потребительским кредитам», — сказал Ушерович.

Он допустил, что снижение спроса на потребкредиты в России продлится как минимум до следующего заседания ЦБ 16 февраля 2024 года, и если регулятор решит хотя бы сохранить ставку на прежнем уровне, а не поднимать, активность заемщиков может возобновиться.

15 декабря ЦБ в пятый раз подряд повысил ключевую ставку — с 15% до 16% годовых, объяснив свое решение инфляционным давлением. После этого российские банки начали поднимать ставки по вкладам и кредитам. По данным «Финуслуг», средний размер полной стоимости кредита к 22 декабря превысил 26%. За год ПСК повысилась на 6,5 процентных пункта, сообщила газета «Известия». В январе показатель составлял 19,44%. ПСК включает в себя не только ставку по кредиту, но и дополнительные услуги, в том числе страховки.

Ранее аналитик исключил снижение ставок по автокредитам в России.