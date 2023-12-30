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Российские банки оформляют россиянам кредитки с лимитом выше 100 тыс. руб.

РИА Новости: россияне полгода оформляют кредитки с лимитом выше 100 тыс рублей

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Depositphotos

Банки России в ноябре шестой месяц подряд выдавали кредитные карты с лимитом более 100 тыс. руб., при этом последние два месяца осени лимит снижался. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование «Скоринг бюро».

В ноябре средний лимит по кредиткам составил 103,8 тыс. руб. Это на сто рублей меньше показателя за октябрь. Показатель начал снижаться с октября, но вместе с тем сумма все еще превышает прошлогоднюю на 16%.

Количество выдач уменьшилось на 1,7% — до 2,25 млн карт. Это является минимальным значением с июня 2023 года. Сумма выдач также опустилась до наименьшего значения с начала лета – 233,2 млрд руб.

Полная стоимость кредиток, наоборот, выросла: в ноябре среднее значение этого показателя составляло 28,8%, что стало максимальным уровнем с конца 2023 года.

До этого сообщалось, что россияне взяли за 10 месяцев 2023 года кредитов на 6 трлн руб., доведя тем самым сумму своих долгов до 34,8 трлн руб.

Ранее россиянам рассказали, как выгодно взять кредит в 2024 году.

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