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ЦБ РФ почти полтора года не отзывал у банков лицензии

РИА Новости: Центробанк больше 16 месяцев не отзывал у банков лицензии

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Кирилл Каллиников/РИА \«Новости\»

Центробанк больше 16 месяцев не отзывал у банков лицензии — это произошло впервые за всю историю современной России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные.

По данным агентства, последний случай отзыва лицензии в России был летом 2022 года. С 12 августа ее лишился московский Кросна-банк. В Банке России считают такую паузу в принудительных прекращениях работы кредитных организаций свидетельством стабильности банковской системы.

В материале РИА Новости отмечается, что с момента назначения Эльвиры Набиуллиной на пост главы Центробанка в 2013 году банковский сектор стал активно очищаться от слабых и недобросовестных кредитных организаций. Замедляться этот процесс начал в 2019 году, а в 2022 году рынок принудительно покинули только два банка.

Как считает замгендиректора по рейтинговой деятельности агентства «Эксперт РА» Александр Сараев, устойчивость сектора, наблюдаемая в 2023 году, основана как на внутреннем запасе прочности и достаточно благоприятных условиях ведения бизнеса в 2023 году, так и на мерах поддержки и лояльности со стороны Центробанка.

По его мнению, следующий год не будет похож на текущий, так как банки будут работать в более агрессивной среде высоких ставок.

До этого финансист Лазарь Бадалов предупредил, что банковские вклады, включающие инвестиционные продукты, могут быть невыгодными с точки зрения доходности.

Эксперт Управления платежных систем и расчетов Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Наталья Демидова заявляла «Газете.Ru», что, если россияне переводят деньги в недружественную страну, они должны быть готовы к тому, что средства могут «зависнуть» на неопределенный срок.

Ранее Путин назвал «приятной новостью» для вкладчиков устойчивость банковской системы.

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