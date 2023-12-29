Инвестстратег спрогнозировал курс доллара на конец 2023 года

Курс доллара в конце года составит 90 рублей, если не случится никаких неожиданностей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«Накануне новости о планах ЦБ РФ кратно увеличить объемы продаж валюты в первом полугодии 2024 возымели сильный психологический эффект на курс рубля. По факту же наращивание продаж иностранных валют начнет отражаться на курсе рубля с января», — отметил Бахтин.

То есть курс рубля укрепился к доллару и евро чисто на новости о дополнительных продажах валюты регулятором. На торгах Мосбиржи в пятницу курс доллара опускался ниже 89 рублей впервые с 30 ноября, а евро — ниже 99 рублей впервые с 20 декабря.

«Индекс доллара DXY оттолкнулся от локальных минимумов у 100 пунктов и развернулся вверх, что оказывает сдерживающее влияние на остальные валюты и котировки сырья», — заключил инвестстратег.

28 декабря Бахтин констатировал окончание пика спроса россиян на валюту перед 31 декабря. Это также является позитивным фактором для курса рубля.

Когда наиболее удачный момент для покупки и продажи долларов и евро — в материале «Газеты.Ru».