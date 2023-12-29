Путин на встрече с главой «Аэрофлота» обратил внимание на безопасность

Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с главой «Аэрофлота» Сергеем Александровским отметил, что на первом месте всегда находится безопасность полетов. Его слова приводит РИА Новости.

«Ну и безопасность на первом месте, конечно, всегда», — заявил Путин.

Александров согласился, что безопасность всегда находится на первом месте.

«Уровень высокий, поддерживается, все в этой части стабильно и надежно», — сказал он.

Также Путин отметил, что уровень качества обслуживания в «Аэрофлоте» держится на высокой планке.

Накануне стало известно, что авиакомпания «Победа» в 2024 году получит еще один самолет Boeing 737-800. Всего парк авиакомпании вырастет до 42 воздушных судов. По данным источника, переданным авиакомпании Boeing 737-800 будет борт прекратившей полеты в 2022 году чартерной авиакомпании Royal Flight. На начало прошлого года у «Победы» было 13 самолетов Boeing.

Ранее сообщалось, что на Украине хотят конфисковать два российских Ан-148.