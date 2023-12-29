Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин на встрече с главой «Аэрофлота» обратил внимание на безопасность

Путин на встрече с главой «Аэрофлота»: безопасность полетов на первом месте

Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с главой «Аэрофлота» Сергеем Александровским отметил, что на первом месте всегда находится безопасность полетов. Его слова приводит РИА Новости.

«Ну и безопасность на первом месте, конечно, всегда», — заявил Путин.

Александров согласился, что безопасность всегда находится на первом месте.

«Уровень высокий, поддерживается, все в этой части стабильно и надежно», — сказал он.

Также Путин отметил, что уровень качества обслуживания в «Аэрофлоте» держится на высокой планке.

Накануне стало известно, что авиакомпания «Победа» в 2024 году получит еще один самолет Boeing 737-800. Всего парк авиакомпании вырастет до 42 воздушных судов. По данным источника, переданным авиакомпании Boeing 737-800 будет борт прекратившей полеты в 2022 году чартерной авиакомпании Royal Flight. На начало прошлого года у «Победы» было 13 самолетов Boeing.

Ранее сообщалось, что на Украине хотят конфисковать два российских Ан-148.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами