В США призвали судоходные компании продолжить работу в Красном море

Пентагон убеждает судоходные компании продолжать работу в Красном море, несмотря на атаки хуситов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов и источники.

В американском военном ведомстве утверждают, что маршруты через Суэцкий канал и Красное море все еще безопасны.

«Пентагон практически ежедневно взаимодействует с представителями отрасли, чтобы оценить их потребности и заверить, что международное сообщество готово помочь с безопасным проходом», — пояснил представитель министерства обороны Брайон Макгарри, отвечающий за Ближний Восток и Африку.

Старший советник американского Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан добавил, что грузоотправителям потребуется некоторое время, чтобы оценить ситуацию с безопасностью.

По словам аналитика Джина Морана, судоходные компании хотели бы, чтобы США делали больше для обеспечения безопасности прохода судов.

До этого пресс-служба ВМС США в Европе и Африке сообщала, что США вывели десантные корабли USS Bataan и USS Carter Hall из Красного моря.

Ранее США отправили авианосную ударную группу в Аденский пролив из-за атак хуситов.