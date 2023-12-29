Посол РФ в Берлине Сергей Нечаев заявил в интервью РИА Новости, что расчет Берлина на причинение ущерба России путем отказа от российских энергоносителей не оправдался.

Дипломат отметил, что Россия всегда выполняла обязательства по действующим контрактам.

«Отказ от поставок российских энергоносителей — выбор Берлина, сугубо политическое решение, не имеющее отношения к экономической целесообразности», — сказал Нечаев.

Говоря о поставках газа, посол напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил о возможности запуска уцелевшей трубы «Северного потока — 2», если Германия проявит к этому интерес.

До этого политический обозреватель Андрей Перла в эфире Tsargrad.tv прокомментировал недавнее заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Россия нарушила поставки газа в ФРГ. Он отмечал, что если бы Запад не накладывал ограничения в отношении российских энергоносителей, Москва продолжала бы добросовестно исполнять свои обязательства.

В конце ноября глава комитета немецкого бундестага по вопросам защиты климата и энергетике Клаус Эрнст заявлял, что Германия нуждается в поставках газа из России для снижения цен на энергию.

Ранее сообщалось, что в Германии продолжает падать рейтинг правящей коалиции.