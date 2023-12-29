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В ЦБ разрабатывают норму для банков по видеофиксации сделок со сложными финпродуктами

ЦБ может обязать банки фиксировать сделки со сложными финпродуктами на видео

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Центральный Банк (ЦБ) России разрабатывает предложения по законодательному закреплению обязанности банков вести аудио- и видеофиксацию сделок по продаже сложных финансовых продуктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо ЦБ в ответ на запрос депутата Госдумы Евгения Марченко.

В ноябре депутат направил письмо на имя главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной с просьбой обязать банки организовывать аудио- и видеозапись общения сотрудников учреждения с клиентом при продаже сложных финансовых продуктов. По его мнению, это необходимо, чтобы банки могли предоставлять такие записи в Центробанк по факту навязывания не того продукта, за которым обратился клиент, или в правоохранительные органы по факту мошенничества.

В ответном письме в ЦБ согласились с предложением Марченко о разработке соответствующей нормы. В сообщении регулятора отмечается, что ее законодательное закрепление позволит предоставлять записи в Банк России по его требованию. Отмечается также, что сейчас в законодательстве не предусмотрена обязанность кредитных организаций по аудио- и видеофиксации «процесса взаимодействия сотрудников и потребителей при заключении договоров».

В конце ноября Марченко предлагал запретить российским банкам продажу сложных финансовых продуктов клиентам без высшего экономического образования. Депутат отметил, что в банках часто предлагают россиянам без высшего экономического образования приобрести невыгодный страховой продукт с инвестиционной составляющей. При этом кредитные организации обещают клиентам высокий процент прибыли и возврат всей суммы вложений при досрочном расторжении договора.

28 декабря заместитель председателя Центробанка РФ Алексей Заботкин не исключил снижения ключевой ставки в следующем году. Но, по его словам, Банку России понадобится продолжительное время поддержания ставки на высоком уровне, исходя из текущей оценки.

Ранее Банк России заявил о росте международных резервов.

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