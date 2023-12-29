В России резко вырос спрос на новогодние ели

С 1 по 25 декабря 2023 года жители России купили на 28% новогодних елей больше, чем в аналогичный период 2022 года, в магазинах, обслуживаемых Первым ОФД (входит в группу ВТБ). «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Спрос на ели оказался выше в этом году, несмотря на рост цен. Средняя стоимость новогоднего дерева за год увеличилась на 33%, превысив 2 тыс. рублей. Всего за 25 дней декабря было куплено около 86 тысяч деревьев на 175 млн рублей.

Вместе с елочными игрушками ели показали самый большой рост спроса в торговых точках Первого ОФД. Число купленных новогодних игрушек выросло на 36% по сравнению с декабрем прошлого года, а средняя цена увеличилась на 8%, составив 143 рубля. Всего было приобретено около 1,2 млн игрушек на 170 млн рублей.

Всего россияне потратили на популярные новогодние товары более 2,7 млрд рублей, купив свыше 7,7 млн товаров. Это на 8% больше по количеству и на 22% — по объему трат, чем в декабре прошлого года, о чем свидетельствует статистика аналитического сервиса Продажи.рф.

Лидером по объему новогодних трат стало игристое вино. Покупатели заплатили около 1,5 млрд рублей, купив свыше 2 млн бутылок традиционного праздничного напитка. По количеству товара спрос не изменился по сравнению с декабрем 2022. Средняя цена бутылки составила 692 рубля, это на 7% больше, чем годом ранее.

Самым дорогим праздничным товаром осталась красная икра. Средняя цена в категории составляет около 2200 рублей (+8% за год), количество покупок также существенно не изменилось по сравнению с прошлым годом. Покупатели приобрели в декабре около 22 тысяч банок, потратив почти 48 млн рублей.

По числу купленного товара лидируют мандарины. Россияне приобрели 3,8 млн упаковок этого фрукта в декабре (+8% по сравнению с прошлым декабрем), потратив 698 млн рублей. Средняя цена упаковки товара выросла на 38%, что связано с плохим урожаем 2023 года в странах, традиционно поставляющих сезонные мандарины в декабре.

А спрос на гирлянды и свечи за год упал на 6%. Средняя цена в категориях составила 299 рублей (+31%) и 177 рублей (+6%) соответственно. Покупатели приобрели около 528 тысяч гирлянд на 158 млн рублей, свечей – около 26 тысяч на 4,6 млн рублей.

«В целом спрос на традиционные новогодние товары остается устойчивым и мало изменяется под влиянием внешних событий, покупатели не отказывают себе в приобретении привычных атрибутов праздника, даже если есть сложности с поставками. Часть покупок россияне начинают делать заранее, уже на ноябрьских распродажах, но пик спроса все равно приходится на последние недели перед Новым годом: количество приобретаемого товара для праздников в декабре возросло в 2,5 раза. Несмотря на крайне высокий спрос, средняя цена группы праздничных товаров слабо выросла по сравнению с ноябрем – всего на 4%», — прокомментировали в компании Продажи.рф.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, насколько подорожал набор продуктов для селедки под шубой.