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Boeing попросил клиентов поискать незакрепленный болт в одной из своих моделей

Boeing попросил клиентов поискать в самолетах 737 Max незакрепленный болт

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Benoit Tessier/Reuters

Американская авиастроительная корпорация Boeing попросила эксплуатантов своих лайнеров во всем мире проинспектировать самолеты Boeing 737 Max на наличие незакрепленного болта. Об этом сообщает CNBC.

«Зарубежный эксплуатант нашел болт с отсутствующей гайкой во время планового обслуживания механизма», — сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA).

Отмечается, что компания обнаружила еще один самолет с гайкой, которая не была затянута как надо.

Одна из последних введенных в эксплуатацию моделей Boeing — 737 Max уже неоднократно сталкивалась с проблемами. В частности с моделью лайнеров этого типа произошло два крушения — в Эфиопии в 2018 году и в Индонезии в 2019 году. После этого эксплуатацию Boeing 737 Max приостанавливали по всему миру.

В январе этого года сообщалось, что федеральный судья в США обязал аэрокосмическую компанию Boeing 26 января предстать перед судом для предъявления обвинений в мошенничестве, связанном с двумя катастрофами самолетов 737 Max.

Ранее Lufthansa заказала новые лайнеры Airbus и Boeing.

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