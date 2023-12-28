Boeing попросил клиентов поискать незакрепленный болт в одной из своих моделей

Американская авиастроительная корпорация Boeing попросила эксплуатантов своих лайнеров во всем мире проинспектировать самолеты Boeing 737 Max на наличие незакрепленного болта. Об этом сообщает CNBC.

«Зарубежный эксплуатант нашел болт с отсутствующей гайкой во время планового обслуживания механизма», — сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA).

Отмечается, что компания обнаружила еще один самолет с гайкой, которая не была затянута как надо.

Одна из последних введенных в эксплуатацию моделей Boeing — 737 Max уже неоднократно сталкивалась с проблемами. В частности с моделью лайнеров этого типа произошло два крушения — в Эфиопии в 2018 году и в Индонезии в 2019 году. После этого эксплуатацию Boeing 737 Max приостанавливали по всему миру.

В январе этого года сообщалось, что федеральный судья в США обязал аэрокосмическую компанию Boeing 26 января предстать перед судом для предъявления обвинений в мошенничестве, связанном с двумя катастрофами самолетов 737 Max.

Ранее Lufthansa заказала новые лайнеры Airbus и Boeing.