Экспорт мандаринов из Абхазии в РФ сократился из-за неурожая

Государственный таможенный комитет Абхазии заявил о сокращении экспорта мандаринов в Россию на 18%. Об этом сообщает ТАСС.

В комитете уточнили, что причиной снижения объемов экспорта стал неурожай.

«С начала октября по 28 декабря из Абхазии в РФ вывезли 21 тыс. 443 тонны мандаринов, тогда как в прошлом году в такое же время было вывезено 26 тыс. 139 тонн, на 4 тыс. 696 тонн меньше», — поделилась начальник отдела статистики Асида Квициния.

До этого «Аргументы и факты» со ссылкой на мнение председателя Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игоря Караваева писали, что поставки из ЮАР, Турции и Марокко смогут обеспечить стабилизацию цен и избежать дефицита мандаринов в РФ перед Новым годом, но цены не снизятся.

Караваев подчеркнул, что стабилизировать ситуацию можно за счет увеличения поставок мандаринов из Турции, Марокко, ЮАР и Туниса. Однако значительного удешевления не произойдет из-за дорогой логистики и палестино-израильского конфликта.

Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что за год мандарины в России подорожали в среднем на 70%.